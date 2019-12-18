İngiliz basını Ndiaye'yi Trabzon'a yazdı

Galatasaray'dan Stoke City'ye transfer olan ancak İngiliz kulübünde beklentileri karşılayamayan Badou Ndiaye, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

İngiliz basını, bonservisine önemli rakamlar verilen ve yüksek maaşlar kazanan isimlerle yolları ayırmaya karar veren Stoke City'de Galatasaray'dan 16 milyon euroya transfer edilen Badou Ndiaye ile ayrılık konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

TRABZONSPOR TRANSFERDE BİR ADIM ÖNDE

Çıkan haberde, 29 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncunun, Trabzonspor'a transfer olmaya çok yakın olduğu duyuruldu.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın da Ndiaye ile ilgilendiği belirtilirken Trabzonspor'un, bu transferi satın alma opsiyonuyla gerçekleştirmek için bir adım önde olduğu vurgulandı.

48 SAAT SONRA TÜRKİYE'YE GELECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Stoke City ile vedaya hazırlanan Badou Ndiaye'nin, 48 saat içerisinde Türkiye'ye gelerek transfer için son görüşmelerini yapacağı ifade edildi.

İngiltere Championship'te Stoke City ile bu sezon 13 maçta görev yapan Badou Ndiaye, toplamda 883 dakika sahada kaldı.