İngiliz basını: Pogba devre arasında ManU'dan ayrılacak

Real Madrid'in yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istemesine karşın Manchester United'da kalan Paul Pogba, gemileri yaktı.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Paul Pogba, Ocak ayında Manchester United'dan ayrılmayı kafasına koydu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ZAFERİ İÇİN REAL'İ İSTİYOR

Haberde; Fransız yıldızın, yeni sözleşme teklifini reddettiği ve sezonun ikinci devresini Real Madrid'de geçirmek istediği belirtildi.

Fransa ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Pogba'nın, Şampiyonlar Ligi zaferi de yaşamak istediği ve bunun Manchester United ile mümkün olmayacağını düşündüğü vurgulandı.

Ancak Manchester United'ın, Pogba için 200 milyon euroda ısrarcı olacağı ve Real Madrid'in bu rakamı karşılamakta zorlandığı kaydedildi.