İngiliz basını: Real Madrid, Sörloth'u istiyor

İngiltere'de yayın yapan Evening Standard gazetesi, Trabzonsporluları üzecek bir habere imza attı.

Gazete, İspanyol devi Real Madrid'in, Alexander Sörloth için resmen devreye girdiğini ve scout ekibinin golcü oyuncuyu izlemeye başladığını yazdı.

İNGİLTERE'YE DÖNÜŞÜ BELİRSİZ DENİLDİ

Haberde Sörloth'un, bu yıl Trabzonspor formasıyla 24 gol kaydettiğine dikkat çekilirken, Norveçli futbolcunun bu yıl sonunda İngiltere'ye dönüp dönmeyeceği konusunda ise belirsizliğin sürdüğü ifade edildi.

Crystal Palace'ın bu yıl Premier Lig'de attığı gol sayısı kadar Trabzonspor'da gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, Ocak 2018'de Danimarka'nın Midtjylland takımından 9 milyon sterlin karşılığında transfer edilmişti.

OPSİYONU TRABZONSPOR'DA

Öte yandan İngiliz ekibinden 2 yıllığına kiralanan Sörloth'un, satın alma opsiyonu (6 milyon euro) Trabzonspor'da bulunuyor. Eğer bordo-mavililer bu rakamı verirse, yıldız futbolcunun bonservisini almış olacak.