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İngiliz basını: Salah, İsrailli futbolcuyu istemiyor

İngiliz basını, Mesut Özil'den sonra şimdi de Mohamed Salah'ı yıpratmak için haberler yapmaya başladı. Daily Mirror, yıldız futbolcuyu ırkçılıkla suçluyor.

İngiliz basını: Salah, İsrailli futbolcuyu istemiyor
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Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başlayan Premier Lig lideri Liverpool, Salzburg formasıyla bu sezon 20 gol atan İsrailli futbolcu Munas Dabbur ile ilgileniyor.

SALAH KARŞI ÇIKTI DEDİLER

İngiltere'nin Daily Mirror ile İsrail'in Jerusalem Post gazeteleri, Liverpool'un 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için görüşmelere başladığını ancak Mohamed Salah'ın Dabbur'un gelmesine karşı çıktığını yazdı.

Salah'ı ırkçılıkla suçlayan İngilizler, başarılı futbolcunun İsrail’in Filistin’e uyguladığı zulüm nedeniyle Dabbur ile aynı takımda oynamak istemediğini belirtti.

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