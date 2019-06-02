İngiliz devleri Ozan Kabak'ı istiyor

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Galatasaray'ın ocak ayında Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak'ı Avrupa'nın dev takımları almak için sıraya girdi. İngiliz ve Alman takımları Ozan'ın serbest kalma maddesini ödemeye hazır.

15 MİLYON EURO VEREN ALACAK

İngiliz Daily Mail gazetesi, Stuttgart'ın küme düşmesinin ardından Ozan Kabak için Arsenal, Manchester United ve Tottenham'ın teklif yapmaya hazırlandığını yazdı. Bayern Münih'in de takipte olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı maçlarda Ozan'ı yakından takip eden İngiliz devleri, yaz transfer döneminde genç oyuncu için Stuttgart'ın kapısını çalacak.

Sözleşmesindeki madde gereği 15 milyon euroya serbest kalacak olan Ozan için kıyasıya bir yarış yaşanacak. Daily Mail'in aktardığı haberin detaylarından Ozan'ın tercihinin transferde belirleyici olacağı belirtildi.

3 İngiliz takımının yanı sıra Bayern Münih de Ozan'ı takip eden takımlardan biri. 19 yaşındaki futbolcu Bundesliga'da 15 maça çıkarken 3 gol atma başarısı gösterdi.

GALATASARAY İHTİMALİ ZAYIFLADI

Galatasaray'ın kiralamak istediği Ozan Kabak'ın sarı-kırmızılı ekibe dönme ihtimalinin zor olduğu kaydedildi.

Öte yandan Stuttgart Sportif Direktörü Thomas Hitzlsperger de Ozan'ı elde tutmalarının zor olduğunu ifade etti.

Hitzlsperger, "Ozan çok yetenekli bir oyuncu. Onu takımda tutmak çok zor olacak. Yapılan sözleşmede küme düşme durumunda 15 milyon euroya serbest kalır maddesinin olduğu da doğru" şeklinde konuştu.