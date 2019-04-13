İngiliz holiganlardan Salah'a ırkçı saldırı

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, pazar günü Chelsea'ye konuk olacak. Dev maç öncesinde İngiliz taraftarlar Salah'a ırkçı tezahüratlarda bulundu.

BOMBACI SALAH DİYE BAĞIRDILAR

Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Slavia Prag maçı öncesinde bir barda toplanan İngiliz holiganlar, "Salah bir bombacı" şeklinde bağırdılar.

Yıldız futbolcu Salah'ın Müslüman olmasına vurgu yaparak ırkçı söylemlerde bulunan holiganların videosu kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerden tespit edilen 6 taraftardan 3'ü yakalandı ve soruşturma başlatıldı.

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Chelsea Kulübü, daha sonrasında yaptığı açıklamada olayları "tiksindirici" olarak nitelendirirken söz konusu tezahüratları yapan kişilerin birer utanç kaynağı olduğunu ifade etti.

KLOPP: MİDE BULANDIRICI

Liverpool ise kendi oyuncularına yapılan saldırı hakkında yayımladığı bildiride olayları kınayan Chelsea yönetimine teşekkürlerini sunarken, "Bu davranışın adını net bir şekilde koymak gerekiyor: Katıksız bağnazlık" sözlerine yer verdi.

Liverpool'un Alman teknik adamı Klopp ise, "Bu iğrenç bir olay. Hiç olmaması gereken bir şey. Olaylara Chelsea veya Liverpool olarak bakmamalıyız. Bunu yapan kişiler azınlık. Çoğunluk bu kişilere karşı çıkıyor. Böyle karşı çıkmaya devam edersek gelecekte bu azınlıkları yok edeceğiz." şeklinde konuştu.