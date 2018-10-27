İngiltere Premier Ligi'n 10'uncu haftasında Leicester City sahasında West Ham United ile 1-1 berabere kaldı.
HELİKOPTERİ OTOPARKA DÜŞTÜ
Mücadelenin ardından Leicester City kulübünün sahibi, 60 yaşındaki Vichai Srivaddhanaprabha'nın helikopteri maçın oynandığı King Power Stadyumu'ndan ayrılırken, kulüp otoparkına düştü.
SAĞLIK DURUMU BELLİ DEĞİL
Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, Srivaddhanaprabha'nın sağlık duurumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
İngiliz kulübü Leicester'in sahibinin helikopteri düştü VİDEO
MAÇI TRİBÜNDE İZLEMİŞTİ
Kulübü 2010 yılında satın alan Taylandlı Srivaddhanaprabha'nın 1-1 sona eren mücadeleyi izlediği basına yansıdı.