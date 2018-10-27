İngiliz kulübü Leicester'in sahibinin helikopteri düştü

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Trabzonspor Antalya'dan bir puanla döndü

Spor Toto Süper Lig'de bu sezonun başarılı iki takımı; Antalyaspor ile Trabzonspor Antalya'da karşı karşıya geldi. Geçen hafta da aradığı golü bulamayan Fırtına bu kez de Antalya'da berabere kaldı.