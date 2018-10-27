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İngiliz kulübü Leicester'in sahibinin helikopteri düştü

Leicester City kulübünün sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın helikopteri, stadyumdan ayrılırken düştü.

İngiliz kulübü Leicester'in sahibinin helikopteri düştü
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İngiltere Premier Ligi'n 10'uncu haftasında Leicester City sahasında West Ham United ile 1-1 berabere kaldı.

HELİKOPTERİ OTOPARKA DÜŞTÜ

Mücadelenin ardından Leicester City kulübünün sahibi, 60 yaşındaki Vichai Srivaddhanaprabha'nın helikopteri maçın oynandığı King Power Stadyumu'ndan ayrılırken, kulüp otoparkına düştü.

SAĞLIK DURUMU BELLİ DEĞİL

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, Srivaddhanaprabha'nın sağlık duurumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İngiliz kulübü Leicester'in sahibinin helikopteri düştü VİDEO

MAÇI TRİBÜNDE İZLEMİŞTİ

Kulübü 2010 yılında satın alan Taylandlı Srivaddhanaprabha'nın 1-1 sona eren mücadeleyi izlediği basına yansıdı.

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