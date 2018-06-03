İngiliz kulüpleri Josef de Souza'yı istiyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı ön liberosu Josef de Souza için, İngiliz ekiplerinden West Ham, Wolverhampton ve Watrofd, kapışmaya girdi.

12 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Üç Premier Lig takımının da, 29 yaşındaki oyuncu için 12 milyon euro civarında bir bedeli gözden çıkardığı belirtildi.

2015'te Sao Paulo'dan 8 milyon euroya F.Bahçe'ye transfer edilen Josef'in sözleşmesi Haziran 2019'da sona eriyor.

YENİ SZÖLEŞME İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe'de sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Josef de Souza, sarı-lacivertli kulüpte devam etmek istediğini yönetime bildirdi.

Yönetim, 3 Haziran tarihinde yapılacak olağan genel kurul nedeniyle Brezilyalı oyuncunın '3 yıllık imzaya hazırım' isteğine olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt vermedi. Ancak 2019 Haziran ayında sözleşmesi sona erecek Brezilyalı yıldız için şimdiden harekete geçilecek.

Seçimi Aziz Yıldırım kazanırsa, Souza ile erken sözleşme imzalanacak. Gösterdiği performans ve Avrupa'da piyasası olması nedeniyle sözleşme uzatmaya sıcak olan mevcut yönetim böylece Souza'nın bedelsiz olarak sezon sonunda takımdan ayrılmasının önünü kesecek ve oyuncunun kafasını rahatlatacak.