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İngiliz polisinden şampiyonluk önlemi

İngiliz polisi, Premier Lig'de şampiyonu belirleyebilecek Manchester City - Manchester United maçı için önlemlerini şimdiden aldı.

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İngiliz polisinden şampiyonluk önlemi

Premier Lig'de Manchester City, 7 Nisan tarihinde sahasında Manchester United'ı konuk edecek. United'ın 16 puan önünde lider olan City, derbiyi kazanması halinde rakibinin önünde şampiyonluk kupasını kaldırabilir.

İngiliz polisi ise, maça 2 hafta kala hazırlıklarını başladı. Cumartesi günü saat 5.30'da oynanacak derbi öncesi İngiliz polisi, Manchester şehrine takviye polis getirme kararı aldı.

MEYDANLAR VE BARLARA EKSTRA ÖNLEM

Manchester'daki meydanları ve barları kontrol edecek polisler, Manchester City'nin şampiyonluğunu ilan etmesi halinde iki takım taraftarları arasında çıkabilecek olası bir kavgayı önlemeye çalışacak.

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