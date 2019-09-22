İngiliz profesör: Çubuklu forma giyen takımlar avantajlı

İngiliz basınında son yılların en ilginç araştırma haberi yer aldı.

Newcastle Universitesi'nde hayvan davranışları uzmanı olan akademisyen Candy Rowe, çubuklu formayla sahaya çıkan ekiplerin kazanmaya daha yakın olduklarını ifade etti.

"ÇUBUKLU FORMA AVANTAJ SAĞLAR"

Rowe, bu iddiasını böcekler üzerinde yaptığı araştırmalarla güçlendiriyor. Rowe, bazı böceklerin ince çizgili avlarını tespit etmekte zorlandığı kanıtlamış ve konuyla alakalı makaleler yayınlamış.

Bu durumu futbola uyarlayan Candy Rowe, çubuklu forma giyen takımları zebralara benzeterek şöyle diyor: "Eğer formanız çubukluysa ve yeteri kadar hızlı hareket ediyorsanız rakipleriniz sizi bulanık görür ve geç fark eder. Bu da size bir avantaj sağlar. "









Öte yandan Candy Rowe, sıkı bir Newcastle United taraftarı ve Newcastle United'ın formaları da siyah-beyaz çizgli.