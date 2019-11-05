İngiliz takımlarının VAR isyanı

Premier Lig takımları, tam 110 maç oynanmasına rağmen bir kere bile kullanılmayan saha kenarındaki VAR monitörlerinden şikayetçi.

SAHİBİNDEN SATILIK

Konuya esprili bir dille yaklaşan The Sun, "Premier Lig VAR monitörleri, 2019 model kullanılmamış, sahibi dikkatli bakmış, Tam kapasite çalışan (Sanırız)" sözleriyle monitörleri temsili olarak satışa çıkardı.

Gazete, ilan sahibi olarak da Premier Lig'de hakemlerin patronu olan Mike Riley'i gösterdi.

Gelecek hafta düzenlenecek olan lig toplantısında bu konunun konuşulacağı ifade edilirken, bir yetkili şöyle açıklama yaptı:

"SON KARAR HAKEMİN, VAR YETKİLİLERİNİN DEĞİL"

"Hakemlerin hiç kullanmadığı monitörlerin saha kenarında olmasının hiçbir mantığı yok. UEFA diyor ki son karar hakemindir, VAR yetkililerinin değil. Hakemin inandığı kararları verdiğini görmek, hem futbolcu için hem de taraftarlar için daha iyi."