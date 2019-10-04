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İngiliz taraftar Ben Bird: Salah sayesinde Müslüman oldum

Stanford Üniversitesi, Salah'ın Liverpool'a transfer olmasının ardından İngiltere'deki İslamafobi oranında ciddi azalma olduğunu açıklamıştı. Ben Bird adlı bir taraftar ise Müslüman olduğunu açıkladı.

| Haber Merkezi
İngiliz taraftar Ben Bird: Salah sayesinde Müslüman oldum
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İngiltere'de Mohamed Salah etkisi devam ediyor...

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Stanford Üniversitesi, İngiltere'ye 2017 yılında transfer olan Salah'ın, Liverpool kentindeki Müslümanlık karşıtı eğilimlerin azalmasına doğrudan katkı sağladığını yazmıştı.

"ESKİDEN MÜSLÜMANLARDAN NEFRET EDERDİM"

The Guardian gazetesine konuşan Ben Bird adlı bir İngiliz taraftar, Mohamed Salah sayesinde Müslüman olduğunu açıkladı.

Bird, "Salah bana ilham verdi. Onu tanımadan önce Müslümanlardan nefret ederdim. Dürüst olmak gerekirse eski Ben'e bir tokat atmak isterdim" dedi.

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