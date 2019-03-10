İngiliz taraftar sahaya girip futbolcuya yumruk attı

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Golü atıp tabelayı kendi değiştirdi

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NASCAR pilotları kavga etti

1 F.Bahçe taraftarından Ali Koç'a destek Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 2-1 yenildiği maçın ardından bir grup sarı-lacivertli taraftar Başkan Ali Koç'a destek oldu.

2 Lopes gole sevinirken sakatlık geçirdi Japonya Ligi'nde Consadole Sapporo'nun Shimizu'yu 5-2 yendiği maçta Anderson Lopes 4 gol atarken, gol sevinci esnasında kısa süreli sakatlık geçirerek herkesi korkuttu.

3 Serdar Aziz'in büyük değişimi Fenerbahçeli Serdar Aziz'in Bursaspor forması giyerken verdiği bir röportaj son dönemde gündem oldu. Serdar'ın değişimi sosyal medyada çok konuşuldu.

4 Terim, Diagne'ye gelen kötü ortalardan şikayetçi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Diagne'nin gol yollarında etkisiz olmasında kenarlardan gelen kötü ortaların da payı olduğunu düşünüyor.

5 Fener kümeye diye bağıran taraftara Emre müdahale etti Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, "Fener kümeye" diye bağıran taraftarları susturdu.

6 Arda Turan: Ben Galatasaray taraftarıyım Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Arda Turan, "Ben Galatasaray camiasının evladıyım. Benim Galatasaraylı oluşumu kimse değiştiremez." dedi.

7 Volkan Demirel sinirden direği yumrukladı Başakşehir'e 2-1 yenilen Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel, sinirden kale direğini yumrukladı.

8 Yanal'ın toplantısını Başakşehir'in sevinci böldü Ersun Yanal'ın basın toplantısı sırasında Başakşehirli futbolcular, salonun önünden tezahürat yaparak geçti. Yanal, toplantıya bir süre ara vermek zorunda kaldı.

9 TFF'den vefat eden taraftarların ailelerine destek Trafik kazasında hayatlarını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine destek kararı alındı.