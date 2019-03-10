İngiltere Championship'te Birmingham derbisinde Birmingham ile Aston Villa karşı karşıya geldi.
İngiliz taraftar sahaya girip futbolcuya yumruk attı - VİDEO
TARAFTAR SAHAYA GİRİP FUTBOLCUYA YUMRUK ATTI
Gergin başlayan maçın henüz 10. dakikasında bir taraftar sahaya girdi ve koşarak Aston Villa'nın futbolcusu Jack Grealish'e arkadan yumruk attı.
Jack Grealish, yumruğun etkisiyle yere düşerken saha bir anda karıştı. Güvenlik görevlileri, sahaya girerken Jack Grealish'e yumruk atan taraftarı yakaladı. Yakalanan taraftar, ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.
23 yaşındaki takım kaptanı Grealish, taraftardan aldığı darbenin ardından kısa süre yerde kaldıktan sonra oyuna devam etti.