İngiliz taraftarlar Sala'nın ölümüyle dalga geçti

Dün Premier Lig'de oynanan Southampton - Cardiff City maçında tribünlerde yaşanan bir olay dünyayı şok etti.

İki Southampton taraftarı Emiliano Sala'nın ölümüyle dalga geçmek için Cardiff tribünlerine uçak hareketi yaparken görüntülendi.

3 YIL MEN EDİLDİLER

Bir taraftar kamerasına yakalanan iki Southampton taraftarının tutuklandığı ve tribünlerden 3 men edildiği açıklandı.

Southampton kulübünden yapılan açıklamada, 'Bu tür davranışların tribünlerimizde yeri yoktur. Polis ile sonuna kadar işbirliği yaptık. Bundan sonra da bu konularda katı bir duruş sergilenecek ve bu kimliği tespit edilen taraftarlar men edilecektir. ' denildi.

Mücadeleyi 2-1 Cardiff kazanırken maç sonunda Neil Warnock , 'Emiliano için kazanmak istedik ve bunu başardıkları için çocuklarla gurur duyuyorum' şeklinde konuştu.