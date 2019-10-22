1 Ronaldo'ya 100 milyon euroluk teklif Ronaldo'nun Instagram hesabını 1 yıllığına kiralamak isteyen ABD'li bir yatırım şirketi, Portekizli yıldıza 100 milyon euro teklif etti.

2 İngiliz taraftarlar Sturridge'i özlüyor İngiliz taraftarlar, Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta ilk golünü atan ve klasikleşen dansını yapan Sturridge'in gönderilmesini eleştirdi.

3 Kaleci Stefan Hagerup'tan harika frikik golü Norveç 2. Ligi ekiplerinden Ullensaker Kisa II forması giyen kaleci Stefan Hagerup, 89. dakikada attığı frikik golüyle skoru 1-1'e getirdi. Bir gol daha atan Ullensaker, mücadeleyi 2-1 kazandı.

4 Hazard, Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu Bu akşam temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid'de, bu sezon beklentilerin altında kalan Eden Hazard, "Bu maçta yüzde 200'ümü vereceğim" dedi.

5 Volkan Demirel'in hedefi teknik direktör olmak Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de antrenör olarak göreve başlayan Volkan Demirel, ileriye dönük planının teknik direktörlük yapmak olduğunu ifade etti.

6 Taha Akgül'den altın madalya Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

7 Ahmet Nur Çebi: Kötü gidişat sürerse Avcı gerekeni yapar Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı ekibin kötü gidişi devam ederse Abdullah Avcı'nın, görevi bırakacak olgunlukta olduğunu ifade etti.

8 Emre Belözoğlu: İyileşmem 1 ayı bulur Kaburgasında kırık olmasına rağmen gösterdiği performansla alkış alan Emre Belözoğlu, yaklaşık 1 ay daha bu şekilde oynamaya devam edecek.

9 Beşiktaş'ta derbi öncesi sakat futbolcular Beşiktaş'ta, Galatasaray maçı öncesi sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Derbide, siyah-beyazlı ekibin 8 as oyuncusu forma giyemeyebilir.