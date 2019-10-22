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İngiliz taraftarlar Sturridge'i özlüyor

İngiliz taraftarlar, Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta ilk golünü atan ve klasikleşen dansını yapan Sturridge'in gönderilmesini eleştirdi.

| Haber Merkezi
İngiliz taraftarlar Sturridge'i özlüyor
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Daniel Sturridge, Trabzonspor’da gollerine başladı, Liverpool taraftarı pişmanlığını sosyal medyada dile getirdi.

İngiliz oyuncunun ortaya koyduğu performans ve attığı gole övgü yağdıran İngilizler, sezon başında oyuncuyu serbest bırakan Liverpool yönetimine ve Teknik Direktör Kloop’a sitemde bulundu.

"BU DANSI ÖZLÜYORUM"

İngiliz dailystar.co.uk sitesi de, “Liverpool taraftarının Sturridge pişmanlığı” başlığıyla verdiği haberde, “Yıldız oyuncu golünü attı ve taraftarı selamladı" dedi. Liverpool taraftarı ise sosyal medyada pişmanlığını dile getirdi.

Bir taraftar,  ‘Duygusallık hissi verdi. Bu dansı özlüyorum’ derken, bir başkası ‘Dünyanın bu dansa ihtiyacı var’ ifadesini kullandı.

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