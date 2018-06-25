İngiliz ve Fransızlara göre Salah milli takımı bırakıyor

İngiliz ve Fransız basını, Liverpool formasıyla gösterdiği performansla yılın en iyi futbolcuları arasında yer alan Salah'ın Mısır Milli Takımı'nı bırakacağını yazdı.

(İngiliz Daily Mail'de yer alan haber)

SALAH KUPA SONRASI AYRILACAK

Hem Fransız L'Equipe gazetesi hem de İngiliz Daily Mail'in yer verdiği haberde, Çeçen lideri Ramzan Kadirov ile fotoğraf çektiren Mısırlı golcünün siyasi tartışmalara maruz kaldığı için radikal bir karar aldığı ifade edildi.

(Fransız L'Equipe gazetesinde yer alan haber)

Yaşananların ardından Liverpoollu futbolcunun Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'la fotoğraf çektirip yan yana gelmesi Mısır'da rahatsızlık yaratmıştı.

Yaşanan bu olaylardan dolayı Salah'ın federasyonla arasının kötü olduğu ifade edildi. Aynı zamanda federasyonun Salah'a karşı tutumundan dolayı yıldız futbolcunun turnuva sonrası milli takımdan emekliliğini isteyeceğini bildirdi.