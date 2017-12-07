İngilizler 5 takımla son 16'da

Şampiyonlar Ligi'ne İngiliz takımları damgasını vurdu. Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olarak katılma hakkı elde etmesiyle birlikte bu sezon Devler Ligi'nde 5 takımla mücadele eden İngiltere, grup aşamasında fire vermedi.

İLK KEZ AYNII ÜLKEDEN 5 TAKIM TURLADI

Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham gruplarında ilk sırayı alarak bir üst tura çıkma hakkı elde etti. Chelsea de grup ikincisi olarak Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kaldı. 5 İngiliz takımının 2. tur vizesi almasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı. Turnuva tarihinde ilk kez bir ülkenin 5 takımı, son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.

İngiltere; daha önce 2013-2014 sezonunda 4 takımla bir üst tura çıkma başarısını göstermişti. Grup aşamasını domine eden İngiliz takımları; en çok puan topladıkları ve en çok galibiyet aldıkları süreci de geride bıraktı. Tottenham 16 puanla en çok puan alan takım olurken, Liverpool 23 golle en skorer ikinci takım unvanını elde etti.