İngilizler Kral Selman ile Şeyh Mansur'u konuşuyor

Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Ligi'nde, tarihi günler yaşanıyor.
Daha önce Manchester United'ı isteyen ancak alamayan Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Newcastle United ile Ada'ya giriş yapmaya hazırlanıyor.
The Sun gazetesi; Muhammed Bin Selman'ın, Manchester City patronu Şeyh Mansur'la rekabet etmeye hazırlandığını yazdı.
'2. KÖRFEZ SAVAŞI' BENZETMESİ
Haberde, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin konumundan dolayı '2. Körfez Savaşı' benzetmesi de yapıldı.
İngilizler, ikilinin kişisel servetlerini ve siyasi anlamdaki güçlerini de karşılaştırdı.