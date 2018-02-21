İngilizler Oğuzhan'ı izleyemedi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile oynadığı mücadelede tribünlerde de Avrupa'dan birçok takımın gözlemcisi bulunuyordu.

İNGİLİZLER OĞUZHAN'I İZLEYEMEDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arsenal menajeri Arsene Wenger de, scoutları Oğuzhan Özyakup'u izlemek için Allianz Arena'ya gönderdi ancak beklediği sonucu alamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Oğuzhan Özyakup'u yedek kulübesinde tutarken, oyuna da almayı tercih etmedi.

ARSENAL UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYOR

Arsenal, altyapısından yetişen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan'ı uzun süredir takip ediyor. Geçtiğimiz sezonlardaki yükselişini bu sezona taşıyamayan Oğuzhan, forma giydiği 27 maçta 1644 dakika süre aldı ve 6 asist yaptı.