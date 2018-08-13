İngilizler Slimani'nin tanıtımıyla dalga geçti

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Ramil Guliyev Avrupa şampiyonu oldu

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1 Fenerbahçe'den Merih için transfer teklifi Portekiz'in A Bola Gazetesi, sarı lacivertli ekibin kendi altyapısından yetişen ve Sporting Lizbon'da forma giyen Merih Demiral'ı 1 sezonluğuna kiralamak için teklifte bulunduğunu yazdı

2 İtalya'da gündem Ronaldo değil Davide Moscardelli İtalyanlar, Serie C ekiplerinden Pisa'nın forveti Davide Moscardelli'nin ilginç stilini konuşuyor.

3 Zeki Çelik Fransa'da haftanın 11'inde Fransa Birinci Futbol Ligi'nde ilk haftanın 11'inde, Lille'de forma giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik de yer aldı.

4 Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ile bir görüşme gerçekleştiren Emre Akbaba, "Hocam, lütfen yardımcı olun. Galatasaray'a gitmek istiyorum" dedi.

5 Mehmet Demirkol: Feghouli satılabilir Spor yazarı Mehmet Demirkol, Belhanda-Gomis-Feghouli üçlüsünden illa biri satılacaksa bunun Feghouli olması gerektiğini söyledi.

6 Cocu'nun Benfica maçı 11'i F.Bahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica maçında sahaya süreceği 11'i 1 isim dışında belirledi. Hollandalı hocanın Elif ile Alper arasında kaldığı öğrenildi.

7 Caner Erkin VAR'a küfretti Geçen sezon hakem Mete Kalkavan'a ettiği küfürle gündeme gelen Caner Erkin'in hedefinde bu kez Video Yardımcı Hakem Sistemi vardı.

8 Şenol Güneş: Beni dövseler de Beşiktaş'tan gitmeyeceğim Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı kulüpte kalacağını açıkladı.

9 Quaresma'dan Şenol Güneş'e tepki Ricardo Quaresma, Akhisarspor maçında kendisini oyuna almayan Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Yeleğini yere fırlatan Portekizli yıldızın sinirli ve üzgün olduğu görüldü.