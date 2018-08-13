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İngilizler Slimani'nin tanıtımıyla dalga geçti

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Slimani transferini duyurma şekliyle dalga geçerek, tarihin en kötü tanıtımlarından biri olduğunu yazdı.

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Fenerbahçe, Cezayirli forvet Slimani'yi kadrosuna kattı. İngiliz basını ise transferin detaylarından çok tanıtım videosunu sayfalarına taşıdı.

Fenerbahçe, Slimani'yi böyle tanıttı - İZLE

TARİHİN EN KÖTÜLERİNDEN BİRİ

İngiliz The Sun, Slimani'nin basına açıklandığı video için, "Muhtemelen gelmiş geçmiş en kötü transfer duyurusu" yorumunda bulundu.

Slimani tanıtım videosunda Fenerbahçe ve Türk bayrağı arasına gelip, güneş gözlüğü taktıktan sonra bicepslerini sıkarak poz vermişti.

(The Sun'da yer alan haber)

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