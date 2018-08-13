İngilizler Slimani'nin tanıtımıyla dalga geçti

Fenerbahçe, Cezayirli forvet Slimani'yi kadrosuna kattı. İngiliz basını ise transferin detaylarından çok tanıtım videosunu sayfalarına taşıdı.
Fenerbahçe, Slimani'yi böyle tanıttı - İZLE
TARİHİN EN KÖTÜLERİNDEN BİRİ
İngiliz The Sun, Slimani'nin basına açıklandığı video için, "Muhtemelen gelmiş geçmiş en kötü transfer duyurusu" yorumunda bulundu.
Slimani tanıtım videosunda Fenerbahçe ve Türk bayrağı arasına gelip, güneş gözlüğü taktıktan sonra bicepslerini sıkarak poz vermişti.
(The Sun'da yer alan haber)