İngilizler VAR'a itiraz hakkı getirmeyi planlıyor

Dünya futbolunun son dönemde en çok tartışma yaratan değişikliği kuşkusuz Video Yardımcı Hakem sistemi oldu. Türkiye ve Avrupa'nın birçok liginde geçen sezon uygulamaya giren VAR, bu sezon Premier Lig'de de hayata geçti. Ancak İngilizler, daha yolun başında sistemi tartışmaya açtı.

TEKNİK ADAMLAR İTİRAZ EDEBİLECEK

VAR sistemi konusunda ikiye bölünen İngilizler, şu günlerde devrim niteliğinde bir değişikliği konuşuyorlar. Ada'da ciddi bir kesim VAR'ın futbolun ruhunu öldürdüğünü ve oyunu yavaşlattığını düşünüyor ancak VAR'ı savunanlar bir adım daha ileriye giderek sistemin çalışma şekline yenilikler getirilmesini istiyor.

İngiliz basınından Telegraph, Premier Lig takımlarının VAR protokolünde değişikliği gidilerek, tenis ve voleybolda olduğu gibi kararlara itiraz hakkı getirilmesinin tartışılacağını yazdı.

Bu öneriye göre, teknik direktörlere belirle sayıda hak verilecek ve hocalar, hakemleri istedikleri pozisyonda VAR'a bakması konusunda uyaracak. Yani bir teknik adam, hakemle aynı görüşte olmadığı pozisyon için, hakeme git pozisyonu izle şeklinde uyarıda bulunacak.

TENİS VE VOLEYBOLDA ÖRNEĞİ VAR

İngilizlerin bu öneride örnek aldığı spor ise tenis ve voleybol. Bilindiği gibi voleybolda antrenörler böyle bir itiraz hakkına sahip.

Teniste ise sporcular hakem kararlarının doğru olmadığını düşündüğü zaman itiraz ederek inceleme talep edebiliyorlar. Şahin Gözü denilen sistemle pozisyon yeniden izleniyor ve karara bağlanıyor.

İngilizler bu değişikliği hayata geçirirse, ilerleyen dönemlerde diğer ülkelerin de aynı yolu izlemesi söz konusu.