İngilizler Vida ve Fabri'nin peşinde

Dünya Kupası’nda final oynayan Hırvatistan Milli Takımı’nın forması altında sergilediği başarılı performansla Beşiktaş’ın gururu olan Domagoj Vida için İngiliz kulüpleri kesenin ağzını açtı.

Everton ve Liverpool’un ardından 29 yaşındaki stopere talip olan West Ham United’ın, Beşiktaş’a geri çevrilmesi zor bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

EN ÇOK PARAYI WEST HAM VERİYOR

Jack Wilshere ve Felipe Anderson başta olmak üzere transferde bombaları üst üste patlatan İngiliz ekibi, Vida için daha önce Beşiktaş’a yaptığı 18 milyon euroluk teklifi son olarak 22 milyon euroya yükseltti. Bu teklifiyle Everton ve Liverpool’u geride bırakan West Ham United, siyah-beyazlılardan kısa süre içinde karar vermesini istedi.

Liverpool ile 21 milyon euroluk bir bonservis bedeli üzerinden pazarlık yapan Beşiktaş’ın, West Ham United’ın paranın büyük bölümünü peşin ödeyecek olması nedeniyle bu kulübe daha sıcak baktığı belirlendi.

FABRİ FULHAM'A GİDİYOR

Öte yandan Beşiktaş'ta transfer teklifi alan bir başka isim ise kaleci Fabri.

Bu sezon Premier Lig'e yükselen Fulham kulübü, İspanyol file bekçisi için siyah-beyazlılara ilk olarak 3.5 milyon euro önermiş, yönetim ise 6 milyon euro istemişti.

Siyah-beyazlıların teklifini kabul eden Fulham, oyuncuyla da anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın son oynadığı Reading maçında kadroya alınmayan Fabri'nin önümüzdeki günlerde kamptan ayrılarak Fulham ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kartal'ın Fabri'nin yerine Bursasporlu Harun Tekin'i transfer etmek istediği öğrenildi.