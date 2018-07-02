İngilizler Vida'yı istiyor

Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan sonra ikinci büyük alıcı yine İngiltere'den gelebilir. Hırvatistan formasıyla Dünya Kupası'nda çok başarılı bir grafik çizen ve takımının değişmezi olan Domagoj Vida'ya Premier Lig'den teklif var.

Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a Dinamo Kiev'den bonservissiz transfer olan Vida, Dünya Kupası'ndaki çeyrek final performansıyla şimdiden taliplerinin iştahını kabarttı.

VİDA, CENK TOSUN'U GEÇECEK

Cenk Tosun'u 22 milyon euroya renklerine bağlayan Everton, şimdi de gözünü Domagoj Vida'ya çevirdi. Everton'ın yerel gazeteleri, Hırvat savunmacı için Beşiktaş'a 18 milyon euroluk dev bir teklif yapıldığını yazdı. Hatta Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda finale kadar çıkması durumunda Vida'nın Cenk Tosun'dan daha pahalı bir transfer olacağı da yazılıyor.

Fikret Orman'ın Dünya Kupası'nda çok iyi bir performans sergileyen Hırvat stoperi 25 milyon euroya satmak istediği öğrenildi.

Hırvatistan'ın Damimarkayı elediği maçta kusursuz bir oyun sergileyen Vida'ya Leicester City de talip oldu.

YILLIK 3 MİLYON EURO MAAŞ ALIYOR

29 yaşındaki Vida'nın Beşiktaş'la 2022'ye dek sözleşmesi bulunuyor. Yıldız oyuncu, beş yıl formasını giydiği Dinamo Kiev'den 2017'nin Ocak ayında Beşiktaş'a imza atmıştı.

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Vida için Dinamo Kiev'e bonservis ücreti ödemedi. Vida, Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro maaş alıyor. Beşiktaş yönetimi de bu yıl maaş giderlerinde indirim planlıyor.