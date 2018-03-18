İngilizler'den Cenk Tosun'a 'Türk lokumu' benzetmesi

İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun, deplasmanda Stoke City'yi 2-1 yendikleri maçta attığı 2 golle 3 puanı getiren isim oldu.

SON 3 MAÇTA 4 GOL ATTI

Stoke City ağlarını iki kez sarsan Cenk, son 3 maçta 4 gol attı. Maç sonu ise Ada'da gündem Cenk Tosun oldu. Teknik direktör Sam Allardyce Cenk'ten övgüyle bahsederken, gazeteler de milli futbolcuyu manşetlere taşıdı.

Allardyce maç sonu, "Daha önce böyle bir havayı hiç görmedim. Bu şartlarda kazanmak önemliydi. Şansları değerlendirmek için iyi bir golcü istersiniz ve biz bunu Cenk ile yaptık. Tutkulu oynuyor ve doğru zamanda, doğru yerde olma yeteneğine sahip. Bugünkü galibiyetin en önemli sebebi Cenk'ti." şeklinde konuştu.

ADA'DA MANŞETLERDE CENK VAR

Birçok İngiliz gazetesi manşetlerinde Cenk Tosun'a yer verdi. Golcü futbolcu için "Türk Lokumu" benzetmesi yapılırken, galibiyette başrol oynadığından bahsedildi.