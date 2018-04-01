İngilizlerden Cenk'e, 'Tosun Paşa' pankartı

Premier Lig ekibi Everton'a Ocak ayında transfer olan Cenk Tosun'a duyulan sevgi her geçen gün artıyor.
TOSUN PAŞA PANKARTI AÇILDI
Goodison Park tribünleri, 3-1 konuk ekibin üstünlüğü ile sona eren Manchester City maçında milli forvet için özel pankart açtı. Cenk'in başında kral tacının bulunduğu pankartta ise "Tosun Paşa" şeklindeki yazı dikkatlerden kaçmadı.
Beşiktaş taraftarlarının taktığı 'Tosun Paşa' lakabı İngilizler tarafından da kullanılmaya başlandı.
75'te oyundan alınan golcü futbolcu, alkışlarla sahayı terk etti. Cenk Tosun'un Premier Lig'de 7 maçta 4 golü bulunuyor.