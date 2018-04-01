İngilizlerden Cenk'e, 'Tosun Paşa' pankartı

Anthony Joshua, Joseph Parker'ı puanla yenerek Dünya Boks Birliği ve Uluslararası Boks Federasyonunun ardından Dünya Boks Organizasyonu ağır sıklet kemerini de aldı.

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Şenol Güneş ironisi: Hakemler bizi kolluyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakemler hakkında bir ironi yaptı ve "Biz kollanıyoruz, hakemler bizi kolluyor" dedi.