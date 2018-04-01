Ensonhaber.com'a dön

İngilizlerden Cenk'e, 'Tosun Paşa' pankartı

Devre arasında Everton'a transfer olan Cenk Tosun Ada'da kendini sevdirmeyi başardı. Milli futbolcu için İngilizler Tosun Paşa pankartı açtı.

Yorum Yap

Premier Lig ekibi Everton'a Ocak ayında transfer olan Cenk Tosun'a duyulan sevgi her geçen gün artıyor.

TOSUN PAŞA PANKARTI AÇILDI

Goodison Park tribünleri, 3-1 konuk ekibin üstünlüğü ile sona eren Manchester City maçında milli forvet için özel pankart açtı. Cenk'in başında kral tacının bulunduğu pankartta ise "Tosun Paşa" şeklindeki yazı dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaş taraftarlarının taktığı 'Tosun Paşa' lakabı İngilizler tarafından da kullanılmaya başlandı. 

75'te oyundan alınan golcü futbolcu, alkışlarla sahayı terk etti. Cenk Tosun'un Premier Lig'de 7 maçta 4 golü bulunuyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM