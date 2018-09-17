İngilizler'den Karius'a övgü dolu sözler

Yeni Malatyaspor maçında Beşiktaş formasıyla başarılı bir maç çıkaran Karius’un kurtarışları Liverpool taraftarlarını heyecanlandırdı.

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'den 2 hatalı gol yediği için ölüm tehditleri alan Karius, siyah-beyazlı takımda gösterdiği iyi performans sonrasında Liverpool taraftarını yeniden ilgisini çekti.

Beşiktaş’ın flaş transferlerinden kaleci Loris Karius, Yeni Malatyaspor maçındaki başarılı performansıyla alkış aldı. Karşılaşma içerisinde 4 net kurtarış yapan Karius, İngiltere’de de yakından takip edildi.

ÖZEL VİDEOLAR HAZIRLANDI

Alman file bekçisinin özellikle Aleksic’in frikiğini kurtarması beğeni topladı. Liverpool taraftarları başta sosyal medya olmak üzere tüm mecralarda videolar paylaşarak, özel mesajlar yolladı.

İNGİLİZ BASINI 'GURURUMUZSUN' BAŞLIĞI ATTI

Daily Star Gazetesi’nin yaptığı haberde Liverpool taraftarlarının ‘Gururumuzsun’ mesajı öne çıkarıldı. Yine Talksport’ta da birçok Liverpool taraftarının övgü dolu mesajları yayınlandı.

Liverpool Echo Gazetesi’nde de birçok Karius mesajı ve övgüsü ön plana çıktı.