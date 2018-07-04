İngilizlerin çeyrek final kutlaması

2018 Dünya Kupası'nda son çeyrek finalist İngiltere oldu. Normal süresi 1-1 sonra eren maçı penaltı atışlarıyla 5-4 kazanan İngilizler çeyrek finalde İsveç'in rakibi oldu.

FUTBOLCULAR EŞLERİNE KOŞTU

Çeyrek finale çıkan İngiliz futbolculara zaferi tribündeki eşleriyle kutladı. Gecenin en dikkat çeken çifti ise Dele Alli ve sevgilisi Ruby Mae oldu.

İngiltere'nin yıldız ismi Dele Alli maç sonrası galibiyet sevincini tribündeki kız arkadaşı ünlü manken Ruby Mae'nin yanına giderek kutladı.

Dele Alli'nin yanı sıra diğer İngiliz futbolcular da eşleri ve çocuklarıyla galibiyet sevincini paylaştı.