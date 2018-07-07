İngiltere 1990'dan sonra ilk kez yarı finalde

Dünya Kupası'nda dün başlayan çeyrek final turunda Fransa Uruguay'ı, Belçika da Brezilya'yı eleyerek yarı finale yükseldi. İngiltere ise İsveç'i yenerek son 4'e kalan üçüncü takım oldu.
GOLLER MAGUİRE VE ALLİ'DEN GELDİ
Son 16 turunda Kolombiya'yı penaltı atışlarıyla eleyen İngiltere, İsveç karşısında 30. dakikada öne geçti. Harry Maguire'in golü aynı zamanda ilk 45 dakikalık dilimin de sonucunu belirledi.
İkinci yarının başlarında oyunun kontrolünü eline alan İngilizler 59. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Tottenham'ın genç yıldızı Dele Alli'nin yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu ve maç 2-0'a geldi.
İkinci yarının başlarında oyunun kontrolünü eline alan İngilizler 59. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Tottenham'ın genç yıldızı Dele Alli'nin yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu ve maç 2-0'a geldi.
Skor avantajını eline alan İngiltere oyunun kalan bölümünü kendi yarı sahasında kabul etti. İsveç'in baskısı gol getirmezken maçı İngiltere 2-0 kazandı.
İNGİLTERE 1990'DAN SONRA YARI FİNALDE
Turnuvanın başında favori olarak gösterilen Almanya, Arjantin, İspanya ve Brezilya'nın son 4'e kalamadığı kupada İngiltere yarı finale çıkma başarısı gösterdi. İngilizler bu sonuçla 1990'dan sonra ilk kez son 4 takım arasına kaldı.
İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi bu akşam 21.00'de oynanacak Hırvatistan-Rusya maçının galibi olacak.