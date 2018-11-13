İngiltere AB'den ayrılırsa futbolcular sıkıntıya girecek

Büyük Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine verilen Brexit ismi, İngiltere futbolunun da en büyük sıkıntısı haline gelebilir.

Premier Lig'de mücadele eden her kulüp Ada dışından 17 futbolcuyu kadrosunda bulundurabiliyor. 13 kulüp, kadrosunda 12'den fazla yabancıya yer veriyor. Manchester City ve Tottenham 17'şer, Chelsea ve Liverpool 16'şar, Arsenal 15 ve Manchester united 14 yabancıyla başı çeken kulüpler olarak dikkat çekiyor.

İngiliz futbolunda Avrupa Birliği pasaportu olan futbolcular da yerli futbolcu olarak kabul ediliyor. Dışında kalan oyuncular ise 'Çalışma izni' alarak İngiltere'de futbol oynama imkanına sahip oluyor.

ÇALIŞMA İZNİ ALMALARI GEREKECEK

İngitere Futbol Federasyonu, Brexit sürecinde AB ile anlaşamazsa tüm AB oyuncuları da AB dışı oyuncularla aynı kategoride kabul edilecek ve çalışma izni alması gerekecek.

Britanya Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği ile Brexit konusunda hala kat etmeleri gereken mesafe olduğunu ve ayrılık sürecini hassas bir şekilde gerçekleştirmeye gayret ettiklerini söyledi.