İngiltere-Hırvatistan maçının muhtemel 11'leri

2018 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya geliyor.

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Luzhniki Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21:00'de başlayacak olan karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Dünya Kupası'nda Hırvatistan 20 yıl, İngiltere ise 28 yıl sonra ilk defa yarı finalde boy gösterecek. Hırvatistan gruptan çıktıktan sonra sırasıyla Danimarka ve Rusya'yı, İngiltere ise Kolombiya ile İsveç'i saf dışı bırakmıştı.

Kritik mücadele öncesi her iki takımda da eksik oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Hırvatistan: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic; Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic; Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic; Mario Mandzukic

İngiltere: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire; Kieran Trippier, Dele, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young; Raheem Sterling, Harry Kane