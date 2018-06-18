İngiltere, Tunus'u uzatmalarda yendi

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın ilk mücadelelerine takımların son dakikada attığı goller damga vuruyor. Portekiz, İran ve Uruguay'ın ardıdan İngiltere de son dakikada bulduğu golülle taraftarını sevindirdi.

DEVRE BERABERE SONA ERDİ

Maça rüzgar gibi başlayan İngiltere, 11. dakikada Harry Kane'in golüyle öne geçti. 35. dakikada Kyle Walker'ın yaptığı faul ile Tunus penaltı kazandı. Topun başına geçen Sassi, eşitlik sayısını yakalarken ilk yarı 1-1 sona erdi.

KANE GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıya da ilk yarıda olduğu gibi atak başlaması beklenen İngiltere, ikinci 45 dakikada rakip kalede hiçbir tehlike yaratamadı. Teknik direktör Gareth Southgate ise gol gereken dakikalarda takımın yıldız isimleri Raheem Sterling ve Dele Alli'yi çıkarttı ve takımını geriye çekti. Yine akıllara kötü senaryolar gelirken 90+1. dakikada sahneye bir kez daha Harry Kane çıktı. Kullanılan korner atışında topu iyi takip eden Kane, düzgün bir kafa vuruşuyla takımını 2-1 öne geçirdi ve takımını kurtaran golü kaydetti.

TUNUS TARAFTARLARI AĞLADI

İngiltere'nin son dakikada bulduğu gol sonrasında tribünlerdeki bazı Tunus taraftarları gözyaşlarını tutamadı.