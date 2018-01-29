İngiltere'de bu pozisyona sarı kart çıktı

FA Cup'ta Manchester City'nin deplasmanda Cardiff City'yi 2-0 yendiği karşılaşmada Leroy Sane'ye yapılan sert faul, maçın önüne geçti.

SARI KART GÖRDÜ

Almanların genç yeteneği, 90. dakikada Cardiff'in sol beki Joe Bennett tarafından gaddarca bir faule maruz kaldı. Sane acı içinde kıvranırken, İngiliz futbol otoriteleri Bennett'in bu pozisyonda sarı kart görmesini şaşkınlıkla karşıladı.

Manchester City Menajeri Guardiola, Sane'nin 2-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Almanya Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabı maça damga vuran sert hareketin ardından Cardiff City'ye şu uyarıda bulundu: "Şunu bilmenizi istiyoruz ki, yazın (2018 Dünya Kupası) gerçekten çok önemli bir turnuva var. Lütfen oyuncularımıza zarar vermeyin, teşekkürler."