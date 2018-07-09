İngiltere'de Henderson belirsizliği

İngitere'nin İsveç'i 2-0 mağlup ettiği çeyrek final maçının son dakikalarında üst baldırında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan alınan orta saha oyuncusunun ağrılarının sürdüğü belirtildi.

OYNAMA İHTİMALLİ YÜKSEK

Sky Sports'ta yer alan haberde, İngitere'nin sağlık heyeti tarafından durumu dikkatle takip edilen 28 yaşındaki oyuncuya bir gün izin verildiği ifade edilirken, bununla birlikte Henderson'ın çarşamba günü oynanacak yarı final maçında oynama ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

Henderson'ın sahadaki varlığı İngiltere için sportif olduğu kadar sembolik açıdan da önem taşıyor. Zira Liverpool kaptanının oynadığı son 30 milli maçın hiçbirinde İngiltere rakiplerine mağlup olmadı. Ada temsilcisi bu maçların 23'ünü kazanırken, 7'sinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı