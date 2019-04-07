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İngiltere'de ilk finalist Manchester City

İngiltere Federasyon Kupası'nda ilk finalist, Brighton & Hove Albion'u 1-0 mağlup eden Manchester City oldu.

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İngiltere'de ilk finalist Manchester City

İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester CityBrighton & Hove Albion'u 1-0 yenerek finale yükseldi.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan kupanın yarı final mücadelesinde Manchester City ile Brighton & Hove Albion karşılaştı.

Kupayı daha önce 5 kez evine götüren Manchester City, 4. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.

Kupada finale yükselen Manchester City'nin rakibi, Watford ile Wolverhampton Wanderers arasında oynanacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak.

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