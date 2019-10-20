İngiltere'de ırkçılık sebebiyle maç yarıda kaldı

İngiltere'de ırkçı olayların ardı arkası kesilmiyor.

Premier Lig'den en alt liglere kadar her kademede ırkçı olayların yaşandığı Ada'da bu kez FA Cup mücadelesindeki olaylar gündeme damga vurdu.

MAÇ ERTELENDİ

FA Cup dördüncü turunda Haringey Borough ile Yeovil Town karşı karşıya geldi.

Yeovil'in kazandığı penaltının ardından Haringey'in siyahi kalecisi Pajetat'a, Yeovil taraftarları ırkçı tezahüratlar yaptı. Deplasman ekibinin taraftarları tarafından yapılan bu ırkçı saldırı sonrası Haringey menajeri takımını sahadan çekti.

Rakip Yeovil oyuncularının da destek verdiği Haringey takımı sahaya döndükten sonra taraftarlarla vedalaşıp alkışlar eşliğinde tekrar soyunma odasının yolunu tuttu.

Mücadele Yeovil'in 1-0 üstünlüğü ile devam ederken yarıda kalan maç, hakemin kararıyla ertelendi.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun olayla ilgili çok ağır cezalar vereceği ifade ediliyor.