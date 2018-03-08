Aykut Kocaman: Bu bir oyun değil

Abdrurrahim Albayrak: Galatasaray'da bir bahar havası var

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Rakiplerimiz bizi yenmeyi şampiyon olmaktan daha önemli görüyor" dedi.

Zirvenin 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, futbolcularını "Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarını kazanırsak şampiyonluk için ibre tekrar lehimize döner." diyerek motive ediyor.

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, başarı için sabır, iman ve güven olması gerektiğini ifade etti.

Trabzonspor'da alınan kötü sonuçların ardından koltuğu sallantıda olan Rıza Çalımbay, buna rağmen gelecek sezonun planlarına başladı. Çalımbay 11 oyuncunun gönderilmesini istedi.

9 Mart'ta UEFA ile görüşecek olan Galatasaray'a Avrupa'dan men cezası gelmiyor. Sarı-kırmızılılara daha önce Beşiktaş'a verilen transfer kısıtlama cezası verilecek.

1 İngiltere'de Juventus turladı Şampiyonlar Ligi son 16 tur rövanş maçında Tottenham'a konuk olan Juventus, 2-1 kazanarak çeyrek finale çıktı.

2 Mesut Özil başarının sırrını açıkladı Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, başarı için sabır, iman ve güven olması gerektiğini ifade etti.

3 Volkan Demirel, Aykut Kocaman'dan özür diledi Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart sonrası yoğun eleştiriler alan Volkan Demirel, yaklaşan G.Saray derbisi öncesi Aykut Kocaman'dan özür diledi.

4 UEFA'nın Galatasaray kararı 9 Mart'ta UEFA ile görüşecek olan Galatasaray'a Avrupa'dan men cezası gelmiyor. Sarı-kırmızılılara daha önce Beşiktaş'a verilen transfer kısıtlama cezası verilecek.

5 Aykut Kocaman'dan yeni şampiyonluk kehaneti Zirvenin 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, futbolcularını "Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarını kazanırsak şampiyonluk için ibre tekrar lehimize döner." diyerek motive ediyor.

6 Fikret Orman: PSG'den geride bir takım değiliz PSG-Real Madrid maçını izleyen Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın PSG'den geride olmadığını ifade etti.

7 Yasin Öztekin'in zam istediği reddedildi Galatasaray Yönetimi, yıllık ücretine zam isteyen Yasin Öztekin'e Garry Rodrigues'i örnek gösterdi.

8 Rıza Çalımbay 11 futbolcunun gönderilmesini istedi Trabzonspor'da alınan kötü sonuçların ardından koltuğu sallantıda olan Rıza Çalımbay, buna rağmen gelecek sezonun planlarına başladı. Çalımbay 11 oyuncunun gönderilmesini istedi.

9 Mustafa Cengiz F.Bahçe derbisi hakkında konuştu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Rakiplerimiz bizi yenmeyi şampiyon olmaktan daha önemli görüyor" dedi.