İngiltere'de Juventus turladı

İtalyan devi Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı. Son 16 tur ilk maçında evinde Tottenham ile 2-2 berabere kalarak avantajı kaybeden Juventus, deplasmanda kazanmayı başardı.
Mücadeleye iki takım da kontrollü başlarken ilk gol ev sahibi Tottenham'dan geldi. 39. dakikada Delle Ali'nin pasını iyi değerlendiren Heung Min Son, takımını 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı gelen tek golle sona erdi.
ARJANTİNLİLER YILDIZLAŞTI
Juventus, maçın ikinci 45 dakikasında tur biletini kaptı. İyi başlayan Juventus rakip kalede gol aradığı sıralarda, Arjantinli yıldızı ile hedefine ulaştı. 64. dakikada Gonzalo Higuain, skoru eşitleyen golü attı.
Golün ardından yüklenmeye devam eden Juventus, 3 dakika sonra öne geçti. İlk golü atan isim Gonzalo Higuain'in asistinde Dybala takımını öne geçirdi.
İngiltere'de başka gol sesi çıkmadı ve Juventus çeyrek finale yükseldi.