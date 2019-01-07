İngiltere'de kadın futbolcuya ırkçı saldırı

Tottenham Kadın Futbol Takımı'nın 23 yaşındaki savunma oyuncusu Renee Hector, sosyal medyadan Kadınlar Federasyon Kupası'nda Sheffield United'a karşı oynadıkları maçta bir rakip oyuncu tarafından ırkçı tacize maruz kaldığını iddia etti.

"Bir rakip oyuncu bana karşı maymun sesleri çıkardı. Cevabı futbola bıraktım ve kazandığımız için de mutluyum." diyen Hector, İngiltere Futbol Federasyonu'nu da harekete geçirdi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karşılaşmayı Tottenham 2-1 kazandı ve kupada tur atladı.