İngiltere'de şampiyonluk kutlamalarına alkol yasağı

İngiltere Federasyonu (FA), şampiyonluk kutlamalarına özel yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

UYGULAMA FA CUP'TA HAYATA GEÇİYOR

Ramazan ayı dolayısıyla şampiyonluk kutlamalarından alkol kullanılmayacak. Federasyonun bu kararı ilk olarak mayıs ayında oynanacak Manchester City-Watford FA Cup finalinde uygulanacak.

Federasyon bu kararı, dini inançları nedeniyle alkol kullanmayan ve alkol kullanmaya yaşı tutmayan genç oyuncular için aldı. Şampiyonluk kutlamalarında alkolsüz şampanya kullanılacak.

Federasyon, yayıncı kuruluş olan Sky Sports üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu yıl oynanacak FA Cup finalinden başlamak üzere, bundan sonraki bütün FA karşılaşmalarında kazanan takıma kutlamaları için alkolsüz şampanya verilecektir. Bu karar alkol kullanması yasak olan oyuncular ve topluluklar ile 18 yaşın altındaki tüm oyuncular için alınmıştır." denildi.