İngiltere'de Talisca zirvesi

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan, ligde Galatasaray'ı yenerek zirveye ortak olan siyah-beyazlı ekipte transfer çalışmaları devam ediyor.

TALİSCA İÇİN 10 MİLYON EURO

Gazete Habertürk'ün haberine göre, siyah-beyazlılarda yıldız oyuncunun bonservisiyle kadroya dahil edilmesi için bizzat başkan Fikret Orman konuyla yakından ilgileniyor.

AA

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’ye giden Fikret Orman, Talisca’nın bonservisinin alınması yönünde Benfica kulübü başkanı Luis Filipe Vieira ile görüşmeler yaptı. Orman, Benfica ile sözleşmesi 2019 sezonunda bitecek olan Brezilyalı oyuncu için konulan 25 milyon euroluk opsiyon maddesini kullanmak istemiyor.

Bu durumu da başkan Orman, Vieira ile yaptığı görüşmede açıkça dile getirdi. Önemli zirvede başkan Fikret Orman'ın Talisca için 10 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

BENFİCA HENÜZ CEVABINI VERMEDİ

Şu ana kadar bazı maçlarda istenilen performansı gösteremeyen ve Şenol Güneş tarafından da yedek soyundurulmaya başlanan Talisca için belirlenen 25 milyon euroyu veremeyeceklerini bildiren Orman’ın bu isteğini Portekiz kulübü başkanı Vieira değerlendireceğini söyledi.

AA

Sezon başı Talisca’yı İngiliz kulüplerine satmak isteyen ancak bunu başaramayan Portekizlilerin bu konuda acele etmeyeceği ve yine teklifleri bekleyeceği belirtildi.

Talisca bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 resmi maçta forma giyerken 6 gol atıp 3 de asist yapma 19 başarısını gösterdi.