İngiltere'de yeni sarı kart kuralı uygulanacak

Ülkenin dördüncü liginde yapılacak değişiklikler, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

SARI KART GÖREN 10 DAKİKA KENARA GELECEK

Sarı kart bazı durumlarda artık kırmızı karta giden yolda bir uyarı niteliği taşımayacak. Hakeme itiraz ya da rakip futbolcularla münakaşa gibi durumlarda görülecek sarı kartta futbolcu, 10 dakikalığına saha kenarına gelecek, süresi bitip cezasını çektikten sonra yeniden oyuna girecek.

Bir kalecinin sarı kart görmesi durumunda cezasını nasıl çekeceğiyle ilgili karar ise büyük yankı uyandırdı, tartışmalara neden oldu. Buna göre kaleci sarı kart gördüğünde tıpkı diğer oyuncular gibi 10 dakika cezasını saha kenarında çekecek.

O sırada sahada olan takım arkadaşlarından birisi ise kaleci forması giyip eldivenleri eline geçirerek kaleye geçecek.

KALECİ HEMEN KALEYE DE GEÇEMEYECEK

10 dakika süresi dolan kaleci, sakatlandığı için kenara gelen bir oyuncunun tekrar sahaya girişindeki gibi yeniden oyuna dahil olacak ancak hemen kaleye geçemeyecek. Taç atışı ya da aut atışı gibi oyunun durduğu bir ana kadar sahada normal bir futbolcu olarak top koşturacak, oyun durduğunda ise tekrar kaleye geçebilecek.

UYGULAMA BAŞARILI BULUNURSA ÜST LİGLERDE DE KULLANILACAK

Ligde yapılan kural değişiklikleri yönetmelik kitabına işlenerek resmiyet kazandı ve yeni kurallar madde madde sıralandı. Uygulamanın başarıya ulaşması durumunda önümüzdeki yıllarda İngiltere’nin üst liglerinde de hayata geçirilmesi bekleniyor.