İngiltere'de yılın futbolcusuna 6 aday

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Manchester City'den Sergio Agüero, Raheem Sterling ve Bernardo Silva, Liverpool'dan Virgil van Dijk ve Sadio Mane ile Chelsea'den Eden Hazard, yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

SALAH BU SEZON ADAY DEĞİL

Geçen sezon yılın futbolcusu seçilen Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bu yıl adaylar arasında yer almadı.

Yılın en iyi genç futbolcusu adayları ise Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold, Bournemouth'dan David Brooks, Manchester United'dan Marcus Rashford, West Ham United'dan Declan Rice ve Manchester City'den yılın oyuncusuna da aday olan Sterling ve Silva olarak belirlendi.

Kazanan futbolcu, 28 Nisan'da başkent Londra'da düzenlenecek törenle ödülünü alacak.