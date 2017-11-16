İngiltere'den Ndiaye'ye teklif var

Ada basınındaki haberlere göre; Newcastle, ocak ayında Ndiaye için Galatasaray'a 18 milyon euroluk bir teklif sunacak. 27 yaşındaki futbolcu için sezon başında da İngiliz ekipleri teklif yapmış ancak Ndiaye Galatasaray'ı tercih etmişti.

GALATASARAY SATMAYA SICAK BAKIYOR

Sarı-kırmızılı ekip Ndiaye için Osmanlıspor'a 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bonuslarla birlikte bu rakam 9 milyon euroya çıkacak. Galatasaray'ın ödediği bu rakam üzerinden yönetim çok fazla eleştirilmişti.

Ndiaye'nin performansından memnun olan Galatasaray, buna rağmen gelen cazip teklifi kabul etmeye hazırlanıyor. Orta alanda mücadele gücü yüksek bir oyuncu eksikliği olan İngiliz ekibi de bu boşluğu Ndiaye ile kapatacak.