İngiltere'den Panama'ya 6 gol

2018 Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika'nın ardından İngiltere de tur atladı. Panama'yı 6-1 yenen İngilizler puanını 6'ya yükseltti. Gruptaki son maçta Belçika ile İngiltere liderlik mücadelesi verecek.

İNGİLİZLER RAHAT KAZANDI

6 gollü galibiyette Kane hat-trick yaparak başrol oynarken, savunma oyuncusu Stones'dan da 2 gol geldi. İngilizlerin diğer golünü ise uzaklardan müthiş bir vuruşla yapan Lingard kaydetti.

Dünya Kupası'nda ilk kez yer alan Panama, ilk gol sevincini İngiltere karşısında yaşadı. Panama tarihi golü ise 78. dakikada Baloy'dan geldi.

GRUPTA SON DURUMU

İkinci maçlar sonunda İngiltere ve Belçika 6'şar puanla üst tura çıkarken, Panama ve Tunus kupaya veda ettiler. Grubun lideri Belçika ile İngiltere arasında oynanacak son maçta belli olacak.