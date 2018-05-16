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İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosu açıklandı

İngiltere Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek nihai kadrosu açıklandı.

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İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosu açıklandı

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Gareth Southgate, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda oynayacak 23 kişilik milli takım kadrosunu belirledi.

2018 Dünya Kupası'nda Tunus, Panama ve Belçika'nın yer aldığı G Grubu'nda mücadele edecek İngiltere'nin kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: Jack Butland, Jordan Pickford, Nick Pope

Savunma: Trent Alexander-Arnold, Gary Cahill, Fabian Delph, Phil Jones, Harry Maguire, Danny Rose, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker, Ashley Young

Orta Saha: Raheem Sterling, Dele Alli, Eric Dier, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ruben Loftus-Cheek

Forvet: Harry Kane, Marcus Rashford, Jamie Vardy, Danny Welbeck

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