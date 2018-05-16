İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Mesut Cenk ve İlkay Erdoğan'ı ziyaret etti

1 Kayserispor Ertuğrul Sağlam ile anlaştı Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı. Sağlam, bugün Kayseri'ye gelecek.

2 Tosic, Çin'e transfer oluyor Tosic 5 milyon euro bonservis bedeli ile Uzak Doğu'ya transfer oluyor. Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou ile sözleşme imzalamak için Çin'e gitti.

3 Süper Lig'de son hafta hakemleri Süper Lig'de şampiyonluğun belli olacağı son hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

4 Fenerbahçeli futbolcuların şampiyonluk adağı Fenerbahçe'nin zor da olsa hala şampiyonluk şansı bulunuyor. Sarı-lacivertli futbolcular mutlu sona ulaşmaları durumunda kurban keseceklerinin sözünü verdi.

5 Sam Allardyce kovuldu Premier Lig'de sezonu 8. sırada bitiren Everton'da yönetim, teknik direktör Sam Allardyce'ın görevine son verdi.

6 G.Saray, Rodrigues'i satıp 3 transfer yapacak Galatasaray, son dönemde yıldızı parlayan Rodrigues'i satarak Nagatomo, Trezeguet ve Ahmed Musa'yı kadrosuna katacak.

7 Şikeci Sırp hakem tutuklandı Sırbistan Süper Ligi'ndeki Spartak Subotica-Radnicki Nis maçında tartışmalı iki penaltı kararı veren hakem Srdjan Obradovic, savcılık talimatıyla tutuklandı.

8 Burak Yılmaz Beşiktaş'a doğru Haftalar önce ayrılık sinyali veren Burak Yılmaz'ın, bordo-mavili kulüpten bonservisini alarak Beşiktaş'a geleceği öğrenildi.

9 Aykut Kocaman: Gönlümüzden geçen şampiyonluk Son hafta şampiyon olabilme ihtimalleri hakkında konuşan Aykut Kocaman, "Bizim gönlümüzden geçen olursa, şampiyon oluruz" dedi.