İngiltere'nin konuştuğu hakem: Mike Dean

İngiltere 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Tranmere Rovers, sahasında Forest Green'le karşı karşıya geldi.

DEAN'İN SEVİNCİ GÜNDEM OLDU

Tranmere Rovers'ın sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşı Forest Green'in evinde oynandı. Karşılaşma 1-1 sona ererken, Tranmere Rovers adını play-off finaline yazdırdı.

Deplasmanda takımlarını desteklemeye gelen Tranmere Rovers taraftarlarının içinde sürpriz bir isim de vardı. Faal hakemlik görevini sürdüren ünlü İngiliz hakem Mike Dean de Tranmere Rovers'ı desteklemek için tribündeki yerini almıştı.

Tranmere Rovers'ın finale kalmasından sonra büyük sevinç yaşayan Dean, İngiltere'nin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

50 yaşındaki Mike Dean, Premier Lig'de pazar günü oynanan Burnley-Arsenal maçını yönetmişti.