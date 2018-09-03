Ings'le Salah'ın gol iddiası

Danny Ings, transfer döneminin son günlerinde Southampton'a katılmış ve sezonda 2. golünü Crystal Palace'a karşı kaydetmişti. 44 golle Liverpool'un geçen sezonuna damga vuran Muhammed Salah da bu sezon şu ana kadar 2 gol buldu.

INGS DE SALAH DA 2 GOL ATTI

Ings, Salah'la bu sezon kimin daha fazla gol atacağı şeklinde bir iddiya tutuştuklarını açıkladı. Ings "Salah dünyanın en iyi oyuncularından birisi. Benim de çok yakın arkadaşım. Kimin daha fazla gol atacağı konusunda iddialaştik. Onu yenebilir miyim bilmiyorum. Bu gerçekten inanilmaz olur. Elbette ortada bir para yok bunu yapacak kadar aptal değilim. Umarım ikimiz de bolca gol atarız" dedi.

Sakatlıklari artık atlattığını belirten 26 yaşındaki oyuncu bir gol sayısı hedefi ise koymadığını belirtti. Ings, "Futbolu çok özlemişim. Her gün çalışıyorum. Kendime belirli bir gol sayısı hedefi koymadım. Yapabileceklerime bir limit koyma yanlısı değilim. Kazandiğimiz sürece mutluyum" ifadesini kullandi.