Iniesta: Barcelona'ya hoca olarak döneceğim

Japonya ligi ekiplerinden Vissel Kobe forması giyen Barcelona efsanesi Andrea Iniesta verdiği röportajda gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu.



Teknik direktör olmak istediğini belirten Iniesta, "Hayatımın bir noktasnda Barcelona'ya geri dönmek istiyorum ama bu şu anlık sadece bir düşünce. 2 yıl sözleşmem kaldı ve devam edecek güce sahip olmadığımı biliyorum. Bu süre bittiğinde teknik direktör olmak istiyorum." dedi.

"NEYMAR ÇOK İYİ OLURDU"

Neymar'ın transferi hakkında konuşan tecrübeli orta saha, "O dünyadaki en iyi forvbet oyuncularından biri. Bu transfer olsaydı Barcelona için çok iyi bir hamle olurdu." diyerek devam etti.



Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'i değerlendiren 35 yaşındaki İspanyol, "Madrid'in beklentilerin altında bir başlangıç yaptığı doğru ama şuanda iki kulüpte ligde iyi gidiyor. Barça'yı Real Madrid'in aşşağasında görmüyorum ve çok güçlü bir takımımız olduğunu düşünüyorum." diyerek sözlerini bnoktaladfı.



22 yıl boyunca Barcelona forması giyen Andres Iniesta, Japonya'da bu sezon çıktığı 24 maçta 7 gol 6 asist yaptı.