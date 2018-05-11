Iniesta: Gideceğim kulübü açıklayacağım

Formula 1 İspanya Grand Prix'i öncesi red bull pilotları ile bir araya gelen Iniesta, Verstappen ve Ricciardo ile pit-stop antrenmanına katılarak yeteneklerini sergiledi.

Etkinlike açıklamalarda bulunan Iniesta geleceğine dair konuştu. Iniesta, "Tüm kariyerim boyunca oynadığım kulüpten ayrılmak benim için çok zor olacak. Önümüzdeki günlerde gideceğim kulübü açıklayacağım" dedi.

33 yaşındaki oyuncu kendisinin ayrılmasının ardından Antoine Grizzman'ın takıma katılma ihtimaline de değinirken, Fransız oyuncunun Katalan ekibine büyük güç katacağını söyledi.