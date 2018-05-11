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Iniesta: Gideceğim kulübü açıklayacağım

Barcelona'nın yıldızı Andres Iniesta, Formula 1 İspanya GP'si öncesi Red Bull takımı pilotları Max Verstappen ve Daniel Ricciardo ile bir araya geldi.

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Formula 1 İspanya Grand Prix'i öncesi red bull pilotları ile bir araya gelen Iniesta, Verstappen ve Ricciardo ile pit-stop antrenmanına katılarak yeteneklerini sergiledi.

Etkinlike açıklamalarda bulunan Iniesta geleceğine dair konuştu. Iniesta, "Tüm kariyerim boyunca oynadığım kulüpten ayrılmak benim için çok zor olacak. Önümüzdeki günlerde gideceğim kulübü açıklayacağım" dedi.

33 yaşındaki oyuncu kendisinin ayrılmasının ardından Antoine Grizzman'ın takıma katılma ihtimaline de değinirken, Fransız oyuncunun Katalan ekibine büyük güç katacağını söyledi.

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