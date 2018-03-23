İniesta: Neymar, Real Madrid'e giderse şaşırmam

Katalan ekibinin tecrübeli kaptanı Andres Iniestai önemli açıklamalarda bulundu.

REAL MADRİD'E GİDERSE ŞAŞIRMAM

Sezon başında Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon Euro'ya transfer olan Neymar hakkında konuşan Iniesta, ''Neymar, Real Madrid'e transfer olursa şaşırmam. Ben açıkçası diğer herkesten biraz farklı düşünüyorum. Real Madrid, dünyanın en iyi futbolcularını transfer edebilecek bir takım. Real, Neymar ile çok daha iyi bir takım olur çünkü Neymar, dünyanın en iyi futbolcularından birisi. Oynadığı her maçta skoru değiştirebilecek birisi.'' şeklinde konuştu.

BİR KARAR VERMEDİM

Barcelona'da kalıp kalmayacağı konusunda kesin kararını vermediğini belirten tecrübeli futbolcu, ''Henüz takımda kalıp kalmayacağım konusunda %100 bir karar vermedim. Eğer kalacaksam %200'ümü vermek için kalacağım. Eğer ayrılacak olursam kulübün hak ettiği %200'ümü veremeyeceğim için ayrılacağım. Bunun kuşkularını yaşıyorum. Önümüzdeki iki sezon Barcelona 11'inde oynamak çok zor olacak. Kariyerimin en zor kararı'' dedi.