Ensonhaber.com'a dön

İniesta resmen Vissel Kobe'de

Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Andres İniesta, yıllık 27 milyon dolar kazanacak.

İniesta resmen Vissel Kobe'de
Yorum Yap

Barcelona kariyerini noktalayan İspanyol futbolcunun yeni durağı Japonya oldu.

SERVET KAZANACAK

Japonya'nın Vissel Kobe ekibi, İspanyol yıldızın transferini resmen açıkladı. Tecrübeli futbolcunun yıllık 27 milyon dolar kazanacağı öğrenildi.

ARTIK YÜZÜ GÜLÜYOR

Kariyeri boyunca Barcelona forması giyen 34 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılırken düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamamıştı.

Yeni takımına çabuk alışan İniesta'nın oldukça mutlu olduğu görüldü.

2 MİLYON ŞARAP SATACAK

2010 yılından beri ‘Bodega Iniesta’ markası adı altında şarap şirketi olan Iniesta’nın bu transferle beraber 10 yıl boyunca 2 milyon şişe şarap ihracatı yapacağı vurgulandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM