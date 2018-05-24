İniesta resmen Vissel Kobe'de

Barcelona kariyerini noktalayan İspanyol futbolcunun yeni durağı Japonya oldu.
SERVET KAZANACAK
Japonya'nın Vissel Kobe ekibi, İspanyol yıldızın transferini resmen açıkladı. Tecrübeli futbolcunun yıllık 27 milyon dolar kazanacağı öğrenildi.
ARTIK YÜZÜ GÜLÜYOR
Kariyeri boyunca Barcelona forması giyen 34 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılırken düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamamıştı.
Yeni takımına çabuk alışan İniesta'nın oldukça mutlu olduğu görüldü.
2 MİLYON ŞARAP SATACAK
2010 yılından beri ‘Bodega Iniesta’ markası adı altında şarap şirketi olan Iniesta’nın bu transferle beraber 10 yıl boyunca 2 milyon şişe şarap ihracatı yapacağı vurgulandı.